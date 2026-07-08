佐藤二朗と橋本愛のハラスメント騒動をめぐり、橋本の“沈黙”に注目が集まっている。「佐藤さん側はXで反論や説明を続けてきましたが、一方の橋本さん側は報道後、自ら発言するような場面はほとんどありません。この“温度差”に、『なぜ発信しないのか』と、ネットでモヤモヤする声が広がっているのです」（芸能担当記者）発端は7月1日配信の「文春オンライン」だった。ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中、過