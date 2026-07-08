富山空港の新しい愛称について、富山県が「富山高山すし空港」と決めたと、新田知事がきょう午後1時半から会見して発表しました。富山空港の愛称はこれまで「富山きときと空港」でした。富山空港の利用者の減少傾向が続く中、新たな愛称で外国人観光客の取り込みなどを狙います。