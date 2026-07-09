俳優の佐藤二朗（57）と橋本愛（30）がダブル主演を務めたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」（6月23日最終回）をめぐる“ハラスメント騒動”は泥沼化の様相だ。【こちらも読む】佐藤二朗vs橋本愛騒動が直撃！ フジドラマ“出たくない俳優”＆“見たくない視聴者”の二重苦7月2日発売の「週刊文春」で佐藤が橋本に対してハラスメント行為があったと報じた問題で、7日にはフジテレビが一連の経緯を文書で公開。「当事者間の関