「ひさし」への避難は正解だったのか児童と教師合わせて11人がケガをした北区滝野川第三小学校の火災。発生から約２週間後、火災は、女性教員が私物のストーブを持ち込み、洗濯物を乾かしていたことが原因だと明らかになった。言語道断の出火原因はさておき、この火災は別の深刻な問題を浮き彫りにした。火災の際、教師らが児童たちを避難させようとしたとき、すでに廊下には煙が充満し、１階につながる階段の防火シャッターは閉ま