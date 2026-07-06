詐欺に向いている’22年から’23年にかけて発生した、「ルフィグループ」による広域強盗事件。発生から４年以上が経過した今も、彼らが生み出した「闇バイト」を使った詐欺や強盗は後を絶たない。ルフィグループの前身とされる渡邉優樹（38・以下、年齢は逮捕時の数字で表記。被告・受刑者表記は略とする）をトップとした特殊詐欺組織には、最大で約200人の構成員がいたとされ、そこには女詐欺師もいた。ルフィグループの最高幹部