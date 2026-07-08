《僕は心から、もうフジとは関わりたくないです》【写真】「これは大丈夫?」と視聴者が心配する“接触面積”が多い、佐藤二朗と橋本愛「作品は悪くない」スタンス7月7日、『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）に出演していた佐藤二朗が公式Xで冒頭のように綴った。「この発言は、同日に発表されたフジテレビによる5000字を超える文書が公表されたことを受けてのものです。フジテレビの文書は《当社ドラマ制作に関するご説明》と題さ