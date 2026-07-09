自動車メーカーのスズキは軽自動車4車種、50万台あまりのリコールを国土交通省に届け出ました。リコールの対象となるのは、2019年から去年にかけて製造されたスズキの「スペーシア」と「ハスラー」、スズキが製造するマツダの「フレア ワゴン」と「フレア クロスオーバー」の一部、50万459台です。エンジンの部品にボルトの締め付けなど不適切なところがあるため、ボルトが折れてエンジンの制御が適切にできなくなり、走行中にエン