茨城県古河市で女性の唇を縫い付けたとして49歳の女が逮捕された事件で、被害に遭った女性が鼻の下から下唇の下まで糸で縫い合わせられていたことがわかりました。この事件は、自称・アルバイト従業員の桜井政恵容疑者（49）が先月29日、古河市の自宅で同居していた42歳の女性の唇を糸を通した針で複数回縫い付け、けがをさせたとして逮捕されたものです。その後の取材で、被害に遭った女性は、鼻の下から下唇の下までを口の中に糸