お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が5日放送のテレビ東京「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（日曜後7・50）に出演。長女の留学費用について明かす場面があった。MCの藤本美貴に「小木さんの娘さんも海外に行かれてるんですよね？」と振られた小木は「高校2年生でカナダに留学させてあげてますよ」と応じた。渡辺満里奈から「年間いくらかかる？」の声が上がると、藤本も「あれですか？寮のボーディン