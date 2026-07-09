アメリカのトランプ大統領は8日、イランがホルムズ海峡を航行する船舶を攻撃した報復として、イランに追加攻撃を行ったことを明らかにしました。トランプ大統領「我々は彼らに激しい攻撃を行った。彼らが攻撃してきたら20倍の反撃をする」トランプ大統領は8日、イランがホルムズ海峡を航行する船舶3隻を攻撃した「復讐」として、前日に続き激しい攻撃を行った事を明らかにしました。また、「イラン側が少し前に電話をしてきた」と