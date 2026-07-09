韓国でサッカーのワールドカップ敗退をきっかけに、サッカー協会などへの批判が高まるなか、韓国の国会は敗退の原因などを調べる聴聞会を開くことを決めました。韓国では今回の敗退を受け、サッカー協会の運営や代表監督の選任プロセスに批判が集まり、協会のトップだった鄭夢奎氏と代表監督だった洪明甫氏が辞任に追い込まれました。韓国国会の委員会はきょう、協会の運営に問題がなかったかなどについて調べる聴聞会を22日に開く