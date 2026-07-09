アメリカ軍はイランがホルムズ海峡で商船を攻撃したことへの対抗措置として、2日連続でイランへの攻撃を実施しました。【映像】7日に公開されたアメリカが攻撃する様子（複数カット）アメリカ中央軍は8日、ホルムズ海峡での航行の自由を脅かすイランの能力を低下させるとして、イランへの追加の攻撃を始めたと発表しました。トランプ大統領はSNSで「船舶への攻撃に対する報復措置だ」としたうえで「イランが再び同じようなこ