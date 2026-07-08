7月8日、大野智（45）が個人サロン「さと島」が15日にオープンするのに先がけて、XとInstagramを更新。これまでひた隠しにしてきた“左腕”を公開した。5月31日をもって嵐としての活動を終了した大野は、約1カ月後の7月3日にXとInstagramを開設し、「さと島」をオープンすると発表していた。「『さと島』で大野さんは、自身の日常や趣味を発信していくつもりだとコメントしています。嵐の再始動前は芸能界から完全に引退する考えも