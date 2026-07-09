全国的に急増している「手足口病」。大阪府でも今月９日、警報レベルに達しました。 手足口病は、口や手足に発しんが出たり発熱したりする病気で、主に４歳くらいまでの子どもがかかります。通常は数日で症状が治まりますが、まれに合併症や心筋炎などで重症化することもあります。 例年夏ごろに流行する手足口病が今年は全国的に流行していて、大阪府でも先月上旬から患者数が急増。９日の大阪府の発表によりますと、先月29日か