携帯キャリア大手のNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、今月から順次提供予定としていた「060」から始まる携帯電話の番号について、開始時期を延期すると発表しました。現在は「090」「080」「070」から始まる番号が提供されていますが、携帯電話を2台持つ人が増加したことなどから、使える番号が少なくなってきているため、今月から順次「060」から始まる番号を提供する予定でした。各社は、提供を始める時期が決ま