ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 大野智、SNSでタトゥーを堂々披露「嬉しいです」ファンが即反応 大野智 刺青・タトゥー エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 大野智、SNSでタトゥーを堂々披露「嬉しいです」ファンが即反応 2026年7月8日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大野智が個人サロン「さと島」を開設し、XとInstagramも始めた チラ見せ映像でタトゥーを披露し、ファンから感謝の声が相次いでいる 「大野君の好きを見せてくれて嬉しいです」など、好意的な意見が寄せられた ◆大野智が左腕のタトゥーを披露D-7…🏝2026年7月15日(水)12:00PM 「さと島」OPEN🔗https://t.co/aqARdLoTjU※ご入会の時期による優先順位などはございません。会員番号は不規則な英数列がランダムで付与されます。#大野智#さと島#SatoshiOhno#SATOJIMA pic.twitter.com/4NhLVK7DK1— 大野智｜さと島 Official (@satojima_x) July 8, 2026 記事を読む