東京・上野のキャバクラ店の店長らが、客の男性を監禁して暴行を加え、現金を脅し取ったとして逮捕されました。警視庁によりますと、台東区上野にあるキャバクラ店の店長・広瀬修平容疑者ら5人はことし4月、客の男性を店内に監禁して暴行を加え、「てめぇ本当にぶっ殺すぞ」「120万円払えや」などと脅して現金20万円を脅し取った疑いがもたれています。5人は男性が頼んでいない飲み物などを提供して、その代金を払うよう男性を脅し