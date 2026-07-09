台風10号の豪雨による影響で中国の広西チワン族自治区で洪水が発生し、多数のヘビが逃げ出し、かまれた女性1人が死亡しました。中国メディアによりますと、中国南部の広西チワン族自治区で6日、台風10号による豪雨で洪水が発生し、ヘビの養殖場から800から900匹のヘビが逃げ出しました。ヘビには毒を持つコブラも含まれ、かまれた女性1人が死亡したということです。このあたりはヘビの養殖が盛んで、主に製薬会社向けに薬用として