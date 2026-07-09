『毎日新聞』が検察による信じがたい不祥事をスクープした。【写真】検察が求刑した懲役27年が確定、内田梨瑚被告の恥ずかしすぎる行為自民党派閥の裏金事件を東京地検特捜部の主任検事として現場指揮した、48歳の男性検事があろうことか容疑者女性と不適切交際、つまり不倫関係にあったというのだ。まるでドラマのような愛憎劇だが、国民の怒りは別のところにーー。同紙によると、不倫相手の女性は裏金問題とは別の事件の容疑