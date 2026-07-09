（CNN）米中央軍によると、米軍はイランに対する新たな攻撃を完了した。およそ90カ所の軍事目標を叩（たた）いたという。中央軍はX（旧ツイッター）に「米軍はイランの軍事目標約90カ所を攻撃した。その中には防空システムや沿岸地帯を監視する設備、ミサイル、ドローン（無人機）保管施設、海軍の戦力、兵站（へいたん）インフラが含まれる。今回の攻撃は前夜にイラン国内で成功裏に実施した攻撃に続くものだ」と書き込んだ。中央