6月下旬、茨城県古河市の閑静な街で、前代未聞の事件が発生。その猟奇的ともいえる犯行内容に、ネット上では戦慄が走っている。事件当日の被害者の様子「傷害の疑いで逮捕されたのは、自称アルバイト従業員の49歳女性・桜井政恵容疑者です。桜井容疑者は同居していた42歳の女性の唇に複数回にわたって針を通し、糸で縫い付けたとのこと。被害女性の命に別状はなかったそうですが、“唇を縫う”というあまりに凄惨で異様な犯行に