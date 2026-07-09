お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（41）が、6日放送のテレビ東京『川島明の辞書で呑む』に出演。“本当の苗字”と芸名が村上になった背景を明かした。【写真】番組で“本名”をさらりと明かした大島優子番組では、辞書の「せ」から始まる言葉を“つまみ”にトークを展開。“世界観”をテーマに、尾崎世界観が名前の由来を説明する中で、麒麟の川島明が「村上も村上じゃないですからね」と水を向けると、村上は「そうなん