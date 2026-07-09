ソウル共同】韓国最高裁は9日、「非常戒厳」宣言を巡る捜査を妨害した罪などに問われ、二審で懲役7年の判決を受けた韓国前大統領、尹錫悦被告（65）らの上告を棄却した。尹被告の一連の公判で、有罪が確定するのは初めて。