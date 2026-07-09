アメリカ軍とイスラエル軍の攻撃を受けて殺害されたイランの前の最高指導者、アリ・ハメネイ師の邸宅だとする映像が8日、公開されました。ハメネイ師の邸宅だとする建物はほとんど原形をとどめておらず、爆発でふき飛ばされたのか天井や壁はありません。折れ曲がった骨組みや柱だけが残り、室内にはがれきが一面に広がっています。ハメネイ師は今年2月、アメリカ軍とイスラエル軍の攻撃を受けて殺害され、執務室で死亡したと伝えら