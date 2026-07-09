カルビー『ポテトチップス』など表面フルカラー印刷再開オリコンニュース

カルビーがポテチの表面フルカラー印刷を再開 27日から店頭展開へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • カルビーが一部商品のフルカラーパッケージ印刷を再開すると発表した
  • 中東情勢で不安定化した印刷原材料の調達見通しが改善したためとのこと
  • 7月27日週のフルグラを皮切りに、8月にかけて順次切り替えていく予定
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 三笘薫が事故 双方が赤信号か
  2. 2. 三笘薫 信号無視で人身事故か
  3. 3. 医師絶賛 セブンのヘルシー商品
  4. 4. トランプ氏 国名を言い間違える
  5. 5. 本田、日本サッカーの弱点指摘
  6. 6. 三笘薫が人身事故 事務所が謝罪
  7. 7. 佐藤二朗「脅しに聞こえた」語る
  8. 8. 桐谷広人氏怒り「この詐欺師が」
  9. 9. 女子刑務所 被害者怒る程快適か
  10. 10. ポスト八角理事長に意外な名浮上
  1. 11. 大野がタトゥー披露 ファン感謝
  2. 12. 福田萌 釈明も更にツッコミの声
  3. 13. 加賀まりこ 救急搬送されていた
  4. 14. 大野智サロン 番号ランダム付与
  5. 15. 山瀬まみ「脳の一部は戻らない」
  6. 16. 前の助手席に飛んで…0歳児重体
  7. 17. 国営TV「ウソ放送」 改革へ停止
  8. 18. 「世紀の大誤審」再注目される
  9. 19. 外免切替厳格化 外国人が教習へ
  10. 20. なんで口外した? 佐藤二朗に疑問
  1. 1. 三笘薫が事故 双方が赤信号か
  2. 2. 三笘薫 信号無視で人身事故か
  3. 3. 佐藤二朗「脅しに聞こえた」語る
  4. 4. 大野智サロン 番号ランダム付与
  5. 5. 前の助手席に飛んで…0歳児重体
  6. 6. 国営TV「ウソ放送」 改革へ停止
  7. 7. 外免切替厳格化 外国人が教習へ
  8. 8. 「食べてください」ストーカーか
  9. 9. 大麻所持か ラッパーの男を逮捕
  10. 10. NHK男性アナ 複数回万引きしたか
  1. 11. 悪口に泣いた高市氏 番組を去る
  2. 12. バンダイch 4万人の退会処理か
  3. 13. 5歳児不明 温泉施設に両親が一言
  4. 14. 学校で私服洗濯した教員の評判
  5. 15. ハラスメント疑惑の裏側を初告白
  6. 16. 「特ダネ提供」高校生の遺体発見
  7. 17. 三笘「歩行者信号の青を勘違い」
  8. 18. 全東信破産 カード決済が止まる
  9. 19. 新愛称「富山高山すし空港」決定
  10. 20. 全東信が破産「クレカ使えない」
  1. 1. 三笘薫が人身事故 事務所が謝罪
  2. 2. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  3. 3. 入社3年以内に退社 意外な本音
  4. 4. 唇縫合 女性がうずくまっていた
  5. 5. 唇縫合 意味深行動カメラ捉える
  6. 6. 【気になる】「やりたいことはあるのに、毎日が流れていく」人へ。編集部がdodaの新診断を試してみた
  7. 7. ライバー刺殺裁判「怒りはない」
  8. 8. 「パズドラ」運営 逮捕認め謝罪
  9. 9. 帰ってくれない? 怒涛の展開直面
  10. 10. 唇を縫われた女性 緊迫のSOS
  1. 11. 80歳母の「変わり果てた姿」絶句
  2. 12. 小1娘殺害 発見と犯行は別部屋か
  3. 13. 令嬢も…ルフィグループの女たち
  4. 14. 面会中に性的虐待「珍しくない」
  5. 15. 進次郎氏が「セレブ」露呈と話題
  6. 16. 「めじるし」再販できないワケ
  7. 17. 冷房よりドライの方が安い 誤り?
  8. 18. はま寿司で再度迷惑行為か 物議
  9. 19. 立民は皇室典範改正案反対へ、中道は条件付き賛成…与党は１０日中にも衆院通過構え
  10. 20. “目詰まり”強弁の政府ついに「ナフサ備蓄」言い出すも実現にハードル…専門家も「場当たり的」とバッサリ
  1. 1. トランプ氏 国名を言い間違える
  2. 2. 南米の女性議員 エムバペに警告
  3. 3. シャオミ失速で中国スマホに危機
  4. 4. 韓国人から見た日本人だけの特徴
  5. 5. 鼻の下から下唇の下まで、縫合か
  6. 6. 中国特有? 驚くべき生活習慣あり
  7. 7. イランが米軍基地へ攻撃宣言
  8. 8. 伊の観光地 水着姿で街歩き禁止
  9. 9. 批判したら逮捕? 中国に危険あり
  10. 10. 韓国前大統領、初の有罪確定
  1. 11. 20倍にして反撃 米大統領が警告
  2. 12. 西欧 観測史上最高の暑さだった
  3. 13. トム・リドルの日記をAIで再現
  4. 14. 2度の爆発 仏大統領狙ったか
  5. 15. 外国人受け入れの新制度に危機感
  6. 16. 北中米W杯決勝 世界的歌手登場へ
  7. 17. NATO首脳会議で「W杯」が禁句か
  8. 18. ドイツ人が関西弁を愛するワケ
  9. 19. トランプ氏 帰国に旧型機を使用
  10. 20. 韓国の聖水大橋 進入口に段差
  1. 1. かっぱえびせん フルカラー再開
  2. 2. ガラガラ…「朝サイゼ」の裏事情
  3. 3. 電話「060」番号の開始を延期に
  4. 4. 麻生氏 愛子天皇の阻止が目的か
  5. 5. カルビー フルカラー包装を再開
  6. 6. 「全東信」破産で緊急注意喚起も
  7. 7. 40％OFF以上 BEAMSがSALE価格に
  8. 8. キャンパー必見 snow peakが半額
  9. 9. 年金受給の開始年齢を選ぶコツは
  10. 10. 約605億円 全東信が債務超過か
  1. 11. 家で稼ぐ ぬいぐるみで年1000万
  2. 12. 伯父の2000万円 甥が直面した壁
  3. 13. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
  4. 14. NBシューズがAmazonで48％OFFに
  5. 15. 名古屋のソウルフードになれた訳
  6. 16. 円安 高級ビュッフェに訪日客
  7. 17. 金融知識ゼロ 500万円が1億円に
  8. 18. 「全東信」なぜ破綻 見解示す
  9. 19. 変動金利 上昇局面で固定が浮上
  10. 20. トレーから横取り パン屋で被害
  1. 1. 「tower」の便利グッズがSALEに
  2. 2. UNDER ARMOURがAmazonで半額に
  3. 3. どれ買う? Fire TV Stickを比較
  4. 4. AnkerがAmazonで最大40%OFFに
  5. 5. グンゼの高機能インナーが43%OFF
  6. 6. Amazonセール 高割引率の商品は?
  7. 7. AirPodsなどイヤホン最大44%OFF
  8. 8. 即ポチ プライムデーの目玉商品
  9. 9. 飲食料品がAmazonで最大57%OFFに
  10. 10. チャンピオンがAmazonで最大半額
  1. 11. ザバスのプロテインが最大32%OFF
  2. 12. LINEが警告「乗っ取り詐欺」手口
  3. 13. ナノ・ユニバースが最大44%OFFに
  4. 14. 朝まで眠れてる? 話題の枕がSALE
  5. 15. セールでApple製品が最大26％OFF
  6. 16. もう試した? BAKUNEがセールに
  7. 17. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
  8. 18. 便利な快眠グッズが最大54%オフ
  9. 19. ノースフェイスが最大46%OFFに
  10. 20. 先行はお得? プライムデーを解説
  1. 1. 本田、日本サッカーの弱点指摘
  2. 2. ポスト八角理事長に意外な名浮上
  3. 3. 「世紀の大誤審」再注目される
  4. 4. ハーランド公認? 似ているキャラ
  5. 5. エジプトがW杯審判団追放を要求
  6. 6. 森保監督 遠藤航へ「謝りたい」
  7. 7. 河村勇輝まさかの「転身」に騒然
  8. 8. 鎌田大地 パレスと1年契約延長
  9. 9. 重大な誤審などで審判団追放要求
  10. 10. アルゼンチン代表の祝勝会で乱闘
  1. 11. W杯活躍の中村敬斗 初ロマンスか
  2. 12. ビーバー W杯決勝舞台に名乗り
  3. 13. ブラジル敗退でピッチ外にも影響
  4. 14. くだらない MLB球宴新ルール批判
  5. 15. 今夏最高のNEWS…日本代表に朗報
  6. 16. アルゼンチン判定「強盗」と伯紙
  7. 17. 森保監督続投へ 異例の短期契約
  8. 18. 横浜高校ホッ 織田が悲劇免れた
  9. 19. 席稼働率99.7% W杯での新歴史
  10. 20. 岡本和真の活躍 MLBで初の快挙
  1. 1. 桐谷広人氏怒り「この詐欺師が」
  2. 2. 大野がタトゥー披露 ファン感謝
  3. 3. 加賀まりこ 救急搬送されていた
  4. 4. 福田萌 釈明も更にツッコミの声
  5. 5. 山瀬まみ「脳の一部は戻らない」
  6. 6. なんで口外した? 佐藤二朗に疑問
  7. 7. 藤本美貴「クソみたいな旦那」
  8. 8. 渡辺えり 橋本愛に「共感」か
  9. 9. 橋本愛の事務所に「ミス」を指摘
  10. 10. 「批判覚悟で…」佐藤二朗が一転
  1. 11. ガンダム新作 24日に詳細発表
  2. 12. テレ東 ケロロ映画巡り謝罪表明
  3. 13. 裸に躊躇のない清水あいりに騒然
  4. 14. 佐藤二朗の出演CMに「異変」か
  5. 15. 不可解…三笘の事故をめぐり誤読
  6. 16. 大野智が対面し号泣した「先輩」
  7. 17. 佐藤二朗の「自滅」心配する声も
  8. 18. フジ 敏腕PがNetflixに移籍か
  9. 19. ヒカル 日本一嫌われた人と対談
  10. 20. 植田まさし氏の連載作品全て終了
  1. 1. 「若者の車離れ」実はウソなのか
  2. 2. 山瀬まみ 病に気づく経緯語った
  3. 3. UNIQLO万能ワンピ 40代夏コーデ
  4. 4. 不倫された夫 逆効果の行動
  5. 5. 血糖値を下げダイエット 神食材
  6. 6. 「芸能界の母」との初対面を回想
  7. 7. クレーマーを8文字で…見事撃退
  8. 8. カロリー制限は無駄か 減量に罠
  9. 9. モラハラ夫と離婚 安堵した理由
  10. 10. 田中みな実 出産時期を匂わせる
  1. 11. 子育て終えた60代のバッグに変化
  2. 12. 「推し活キャンセル保険」が話題
  3. 13. マンジャロで代償払う女性が増加
  4. 14. 手料理で夫に迫る女性を妻が撃退
  5. 15. 脇見え下着見えにフォロー術あり
  6. 16. 目が覚めた 松本まりか本音語る
  7. 17. 人気セクシー女優が拒食症を公表
  8. 18. 井桁弘恵絶句 芸人の気分転換法
  9. 19. 3歳息子の短冊謎すぎる 推理続々
  10. 20. PayPay残高 三井住友へ送金無料