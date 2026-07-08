イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスは8日、日本代表MF鎌田大地（29）との契約を27年夏までの1年間延長したと発表した。鎌田はクラブを通じて「また新たなトロフィーを勝ち取りましょう。全力を尽くすことを約束します。またすぐにお会いしましょう」とコメント。スティーブ・パリッシュ会長は「クリスタル・パレスにとって素晴らしいニュース。この2年間、大地は中盤の柱として大きなインパクトを発揮し、ピッ