梅雨真っただ中のジメジメとした空気に包まれた7月上旬の夕方、都内の人気サウナ店から出てくる、引き締まったシルエットの男性の姿があった。亀梨和也（40）だ。この日の亀梨は、Tシャツにスラックスというラフなスタイル。「ここは、1時間おきにサウナ室内で熱波師が風を送ってくれるアウフグースサービスが好評で、サウナファンにも知られたお店です。有名人にも利用者が多い施設ですが、結婚報道で話題の亀梨さんが、サングラ