大相撲名古屋場所（7月12日初日）の番付が6月29日に発表された。またも"戦国時代"の様相を呈する土俵上の戦いとともに、土俵外の勢力図の行方にも注目が集まっている。【写真】土俵に注がれる熱い視線、「溜席の着物美人」の姿も新番付の関脇には熱海富士、琴勝峰、若隆景、安青錦の4人が並んだ。夏場所で2度目の優勝を果たした若隆景は、東小結から東関脇へ復帰。大関昇進への足場固めとなる場所を迎える。夏場所でカド番のま