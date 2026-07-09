急増する「逆カスハラ」とは近年、カスタマーハラスメント（以下カスハラ）対策への取り組みが活発化している。街中でカスハラ防止の啓発ポスター『STOP！カスハラ』を目にすることが増え、刑事罰を盛り込むなど独自のカスハラ防止条例を制定する自治体が全国で急増。今年10月には業種や規模を問わずすべての企業でカスハラ防止措置が義務化される。だが一方で新たな問題が浮上している。「逆カスハラ」だ。逆カスハラとは従業員が
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