ジャン=フランソワ・ミレー「落穂拾い」1857年、オルセー美術館所蔵（C）Musee d'Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt / distributed by AMFオリコンニュース

ミレー「落穂拾い」とゴッホ「星月夜」が東京都美術館に久々来日

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 東京都美術館でオルセー美術館の至宝を紹介する特別展が開催される
  • ミレー「落穂拾い」23年ぶり、ゴッホ「星月夜」16年ぶりなど約110点が来日
  • 会期は2026年11月14日から2027年3月28日で、一般観覧料は2400円
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