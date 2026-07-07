7月6日、茨城県古河市で同居していた42歳の女性の唇を針と糸で縫い付けたとして、桜井政恵容疑者（49）が逮捕された。商店の従業員が証言「被害に遭った女性は、昨年4月から桜井容疑者との同居を開始。ただ、同居していた一軒家には複数の大人が出入りしていたようで、どのような暮らしぶりだったのかは謎に包まれています。被害女性は、“桜井容疑者が怖くて、すぐには逃げられなかった”と供述しているなど、以前から支配下に