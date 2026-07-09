千葉県警によると、9日午前8時50分ごろ、市川署2階の男子トイレ個室内で交通課の男性巡査部長（29）が頭から血を流して倒れているのが見つかった。意識不明の重体で、近くには拳銃が落ちていた。自殺を図ったとみて調べている。