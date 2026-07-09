強豪ブラジルから先制点を奪う大健闘を見せ、W杯で実力を世界に示したサッカー日本代表。なかでも注目を集めたのは中村敬斗（25才）だろう。【写真】大胆に胸元が開いた、セクシーな衣装を着こなすイタリア人モデルのサマンサ・フリソン。他、中村敬斗とサマンサ・フリソンのツーショットなども「1ゴール1アシストの活躍で、チームのベスト32進出に大貢献しました。イングランド・プレミアリーグの強豪チームも早速興味を示して