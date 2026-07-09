韓国サッカー協会は9日、今年9月に開幕する第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）に出場するU−23韓国代表のメンバーを発表した。4年に1度の周期で開催されるアジア競技大会。男子サッカーにおいては、オリンピックと同様にU−23チームが出場するなか、大会3連覇中のU−23韓国代表が、早くも23人の最終メンバーを発表。優勝で兵役免除となるため、DFキム・ジス（ブレントフォード／イングランド）やMFヤン・ミンヒョク（