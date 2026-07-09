《投稿、これを最後にします》7月8日、俳優の佐藤二朗（57）が自身のXを更新し、一連の投稿に区切りをつけることを宣言した。7月1日に「文春オンライン」が報じた橋本愛とのトラブルを受けて、佐藤はここ数日、自身の思いの丈や葛藤をXで立て続けに発信してきた。そうしたなか、一連の騒動に対するSNSでの発信に自ら区切りをつけた格好だったのだが……。その決意表明から約7時間後、佐藤は再びXを更新。《最後の投稿と言っておき