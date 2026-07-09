9日午後、福岡県苅田町の中学校で特別支援学級の教室などを焼く火事がありました。ケガ人はいませんでした。消防などによりますと、9日午後1時半ごろ、福岡県苅田町提にある苅田中学校で、「教室から出火している」と校長から通報がありました。火はおよそ40分後に消し止められましたが、4階建ての1階にある特別支援学級の教室などを焼きました。苅田町教育委員会によりますと、生徒と教職員およそ600人は避難し、ケガをした人はい