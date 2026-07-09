南野拓実とアーリング・ハーランド【写真：アフロ】FOOTBALL ZONE

南野拓実と怪物ハーランドの意外な絆 W杯で再脚光の動画に「やべー」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ハーランドと南野拓実の交流動画がW杯を機にSNSで再拡散している
  • 2人は2019-20年シーズンにザルツブルクで共にプレーした元チームメイト
  • CLでの試合中に肩を組む姿に「絆が健在」と日本人ファンから反響が続く
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