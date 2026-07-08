フジテレビは7月7日、俳優・佐藤二朗（57）の“ハラスメント報道”をめぐる経緯や詳細を公表した。発端となったのは、「文春オンライン」が7月1日に報じた佐藤と女優・橋本愛（30）のW主演ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影現場でのトラブルだった。記事によると、女優・橋本愛（30）は過去に別の作品で受けたハラスメント被害を踏まえ、撮影時の身体接触について一定の配慮を局側に求めていた。しかし、その情報は、