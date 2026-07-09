自民党の中枢を世襲議員が占めてきた中、非世襲で総理大臣に上り詰めた高市早苗首相（65）。政界進出のスプリングボードとなったのが、テレビのキャスター経験だった。では、なぜキャスターになることができたのか。キャスターに起用したプロデューサーが、ノンフィクションライター甚野博則氏＆月刊「文藝春秋」編集部取材班のインタビューに応じ、当時の高市氏について語った。【画像】高市氏の初出馬時におけるリーフレット「