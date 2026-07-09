老後不安を抱える中年が増加する現代、その解決策はガテン系にあり！稼ぎながら体を鍛え、健康を維持して“現役寿命”を延ばすことが、豊かな老後生活に繫がるからだ。おまけに、ガテン系職の多くは「AIに駆逐される」リスクもナシ。中年から始めるべき肉体派の仕事を調査した。◆10か月の海上生活で年収1000万円以上！20〜30代船員仕事・マグロ漁船員未経験から5年程度で年収1000万円超高収入が期待できる肉体派の仕事と