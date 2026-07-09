7月6日、茨城県警古河署は自称アルバイト従業員・櫻井政恵容疑者（49）を傷害の疑いで逮捕した。各メディアによると、櫻井容疑者は6月29日に同居する42歳女性の唇の上下を縫い合わせる傷害を加えた疑いが持たれているという。今回の事件は、6月30日に被害を受けた女性が、櫻井容疑者が家を空けたタイミングで近くの商店に逃げ込み、《助けて》と書いた紙を店の関係者に見せて助けを求めたことで発覚した。桜井容疑者の認否は明ら