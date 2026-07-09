世界で最も住みやすい都市ランキングで大阪と東京がトップ10入りした。イギリス誌エコノミストの調査部門EIUは7日、最も住みやすい都市ランキングを発表し、デンマークの首都コペンハーゲンが2年連続で首位だった。日本の都市は、7位に大阪が入り、東京も10位にランクインした。評価は安定性、医療、文化／環境、教育、インフラなどの要素で行われ、世界173都市が対象となっている。1位のコペンハーゲンは、安定性、教育、インフラ