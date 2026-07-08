「ここから自分がどういう生き方ができていくのかを、そのまま見せていきたいんです」微笑みながら、そう断言する松本まりか（41）は、未熟さを見られたとしても、自分の人生の舵を取ろうとする。現在、高橋メアリージュンとW主演を務めるドラマ『エミリとマリア』が放送中の松本。“恋愛、結婚、キャリア、若さ”のどれもに、ざわざわしながら進む35歳独身の親友同士をリアルな会話劇で演じ、話題を集めている。そんな彼女