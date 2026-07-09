6月下旬、東京近郊の生花店。小雨の降るなか、内田有紀（50）とtimeleszの寺西拓人（31）が撮影に臨んでいた。7月期のドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）のロケだったーー。カットがかかると、内田はすぐさま黒ずくめの男性のもとへ駆け寄っていった。この人こそ、新婚の夫で元俳優の柏原崇氏（49）だ。2人は今年4月に結婚を発表したばかり。出会いから30年、交際は約16年にも及んだ。「2人は’95年にCMの撮影で出会い、’01