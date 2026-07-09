読売テレビ・黒木千晶アナ宮根誠司氏（63）の後任MCが内定したという。9月末で終わる日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（平日午後1時55分）の後続番組の顔になる人である。その人の名は読売テレビ（大阪）の黒木千晶アナウンサー（32）。番組ではSUPER EIGHTの村上信五（44）とともにMCを務め、黒木アナが月〜木曜、村上が金曜を担当する見通しだ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】ミ