中国にあるヘビの養殖場から800匹を超えるヘビが逃げ出した/REUTERS（CNN）映画「ジュラシック・パーク」の一場面ではない。地元メディア「紅星新聞」によると、中国の村にあるヘビの養殖場が浸水し、800匹を超えるヘビが逃げ出した。紅星新聞は、少なくとも1人の村人が噛（か）まれて入院中だと報じた。別のメディアによると、毒を持たないヘビが大半だが、中には毒性の強いコブラも混じっているという。中国南西部の広西チワン族