7月6日、ラッパーで現在はプロデューサーとしても活躍するちゃんみなが自身のInstagramを更新。《ready to go》と綴り、複数の機材が置かれた舞台裏と思われる場所でのオフショットを公開した。【写真】「ほっそい…」久々の近影に心配する声が寄せられた、ちゃんみなちゃんみなの近影に心配の声「7月11日と12日に自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を開催する予定です。ライブ直前ということもあり、今回アッ