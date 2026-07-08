俳優の佐藤二朗と橋本愛のトラブルをめぐり、7月7日、フジテレビが新たに声明を発表した。2人は、4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で夫婦役として共演していた。だが、『週刊文春』の報道によると、佐藤が橋本の顎にアドリブで触れたことをきっかけに、トラブルに発展したという。第1話完成後、佐藤は橋本の楽屋を訪れ、キャリアを否定するような言葉を向けたとされ、フジテレビが調査依頼した外部弁護士により