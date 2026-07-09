クラブが契約延長を発表海外サッカー、イングランド1部プレミアリーグのクリスタルパレスは日本時間8日、日本代表MF鎌田大地との契約を2027年夏まで延長したと発表した。北中米ワールドカップ敗退から8日後の朗報。日本語を添えた粋な1枚も公開し、ファンが歓喜の声を上げている。日本は6月29日（日本時間30日）、ブラジルに1-2で敗れ決勝トーナメント1回戦で敗退。悔しい夢舞台となったが、鎌田は1次リーグで2戦連発など確か