イチゴやマスカットがのったショートケーキに、大きなシュークリーム。東京・三軒茶屋の人気洋菓子店では、カカオ高騰とバターの供給不足のダブルショックに見舞われていました。アーモンド洋菓子店・米田幸介代表：いろんなものが毎年毎年すごく高騰してチョコレートに使うカカオの方も7年前の仕入れ値よりも2倍になっている。この店の「生チョコレート」は、1本1本小枝状に手作りし、外はパリッと、中はとろ〜りとしたなめらかな